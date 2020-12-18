中央經濟工作會議列8大任務　要求強化國家戰略科技力量

中央經濟工作會議周三（16日）至周五（18日）在北京舉行，內地官媒周五披露，會上總結了今年經濟工作，分析當前經濟形勢，並部署了明年經濟工作的8個重點任務，包括要強化國家戰略科技力量、堅持擴大內需、保障糧食安全、解決大城市住房突出問題等。

會議指出，今年面對嚴峻複雜的國際形勢、國內改革發展任務，以及新冠肺炎疫情衝擊，中國能成為唯一實現經濟正增長的主要經濟體，成績來之不易。明年世界經濟形勢仍然嚴峻，會上確定8大重點任務，首先要強化戰略科技力量，確定科技創新方向和重點，着力解決制約國家發展和安全的重大難題；其次要增強產業鏈供應鏈自主可控能力，針對薄弱環節實施關鍵核心技術攻關工程；三是堅持擴大內需，以強大國內市場構建新發展格局的重要支撐，而最根本是促進就業、完善社保、優化收入分配結構，並擴大中等收入群體等。

第四是要全面推進改革開放，實行高水平對外開放，放寬市場準入，促進公平競爭，保護知識產權等，並提到要積極考慮加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP）；五是解決好種子和耕地問題，保障糧食安全；六是強化反壟斷和防止資本無序擴張，要完善平台企業壟斷認定、數據收集使用管理、消費者權益保護等方面的法律規範。

七是解決大城市住房突出問題，堅持「房子是用來住的、不是用來炒」的定位，其中要重視保障租賃住房建設，降低租賃住房稅費負擔，整頓租賃市場秩序；最後是做好碳達峰、碳中和工作，力爭二氧化碳排放在2030年前達到峰值，2060年前實現碳中和，包括大力發展新能源，加快建設全國用能權、碳排放權交易市場等。