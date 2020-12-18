正式官宣　中芯被美國商務部列入實體清單

商務部長羅斯表示，以中芯與軍工產業的糾葛、北京積極運用國家主導的補貼及其「軍用融合」方針，中芯「完美地反映」中國運用美國科技支持軍事現代化的風險。實體清單乃防止中國透過中芯運用美國科技，讓其國內高端科技支持軍事活動令局勢不穩之必要舉措。

該部又指，中芯被列入實體清單後，其特定(certain)美國技術前的供應商出貨給中芯前要先得到許可，而10納米或以下尖端製程所需的專用技術，預先當成全部不批，以免中國推動「軍民融合」。據美媒引述官員指，不讓中芯造出用於無人機、軍機及裝甲(exoskeletons)等的尖端晶片。

這次跟中芯「陪葬」的還有超過60家實體，商務部的新聞稿沒有說明是否如英媒之前所講「幾乎都是中國企業」，但指它們包括讓中國侵犯人權、支持軍事現代化及「非法」申索南中國海主權的實體、以源自美國的物品支援解放軍之計劃的實體、以及參與竊取美國貿易機密的實體或個人。新聞稿中被開名的實體只有中芯。