中國足協限俱樂部和球員款額　力爭國足達亞洲一流水平

中國足球協會周五（18日）發表改革文件，為解決足球事業發展的當前困難和問題，研究制定了《進一步推進足球改革發展的若干措施》（下稱《措施》）。《措施》列明球隊支出球員薪酬、中超俱樂部營運費用限制，並要求有關部門加強改革足球管理體制，加強國家隊的建設和管理及專業人才培養等，並力爭2023年國足達到亞洲一流水平。

《措施》提到，為完善俱樂部的營運模式和控制中超俱樂部資金投入，將降低球員薪酬水平。自2021年起，中超俱樂部營運費用年度支出不得超過6億元（人民幣，下同，約7.2億港元），中甲及中乙俱樂部則分別不得超出2億元（約2.4億港元）及5,000萬元（約6,007萬港元）。俱樂部一線隊國內或入籍球員稅前最高薪酬為一年500萬元（約600萬港元）等。

《措施》又列明，將逐步完善教練、裁判員、球探及其他足球專業技術人員培訓和認證體系，及運動員選拔專家委員會制度；另2023年中超聯賽將擴大至18支參賽隊，中甲及中乙分別擴至20及30支參賽隊，同時實行「男足帶女足」模式，建立職業女足隊伍將作為中超俱樂部的准入條件之一，以帶動女足運動發展。另男子國家隊全力備戰好2022年世界盃預選賽和2023亞洲杯，女子國家隊則以參加東京奧運會為目標，力爭達到亞洲一流水平。

此外，國足協將細分國家隊管理部門架構及分工，優化主教練及領隊分工負責制，同時建立和完善國家隊集訓備戰及職業聯賽健康發展的協調機制，並提出設立國家隊獎勵基金、榮譽制度及保障制度等。