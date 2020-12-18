台陸軍下士疑酒駕闖紅燈拒檢測　罰18萬新台幣記大過

台灣高雄鳳山區一名男子，周四（17日）凌晨3點疑酒後駕駛私家車載2名友人，見到警車後連續違規右轉及衝紅燈，最終被警方攔下。他事後拒絕酒測又否認駕車，警方將車扣查，開出18萬元新台幣（約4.9萬港元）罰單及吊銷駕照3年。台軍方得悉後，證實該名男子是陸軍八軍團的馬姓下士，經調查屬實，將依規定記大過兩次，並納入汰除。

警方表示，警員巡邏時，在鳳山區中山路與五甲一路發現一輛黑色私家車，穿白色上衣的司機和乘客上車後，開啟車頭大燈準備開車，但疑似發現警車後，隨即將大燈熄滅。警員發現異常後追截私家車，最終在一輛小貨車旁發現該名男子。

警方續稱，臨檢時不知司機是現役軍人，他除拒測也沒有透露細節，直到警方發現他直接走入陸軍官校，加上軍方事後的聲明，才確認其身份。

陸軍第八軍團指揮部表示，隸屬八軍團南區專長訓練中心的馬姓下士休假期間，開車遭警攔查，但他誤以為食檳榔會引發酒精反應遂拒絕酒測，周四上午主動前往醫院檢驗，血液酒精濃度檢驗值為零。惟經調查，他拒絕酒測情況屬實，指揮部將嚴懲，並加強軍法紀教育。