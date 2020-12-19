籲美方以對話取代制裁　王毅：打貿易戰沒贏家

在中美關係緊張之際，中國國務委員兼外長王毅在北京與美國亞洲協會舉行視像交流會議。他提到，在兩國的經貿領域中的問題，應堅持以對話協商取代制裁措施，強調中美經貿關係本質是互利共贏，「打貿易戰沒有贏家」；另敦促美方不要干涉中國內政。

王毅指出，中國始終希望與美國朝着不衝突不對抗，建立以協調、合作、穩定為基調的中美關係，但美方一些高官頻頻攻擊指摘中國，進行不負責任的「有罪推定」和情緒化的宣洩，幾乎集中所有資源打壓中國，企圖通過極限施壓迫使中方屈服，其作法不得人心，也不可持續。

他希望美方同中方相向而行，雙方應當努力使下一階段中美關係重啟對話，通過對話管控分歧。在意識形態問題上，尊重彼此選擇的制度和發展道路；在涉及國家主權和領土完整的問題，堅守不干涉內政的國際準則，強調台灣、涉港、涉藏、涉疆等問題都是中國的內部事務，不應橫加干涉；一些反華政客炮製假消息，對中國企業和個人實施長臂管轄，中方作為獨立主權國家，當然要作出必要回應。

王毅續指，經貿問題上堅持以對話協商取代對抗制裁，加稅施壓的辦法是「搬起石頭砸了自己」。在海上問題，南海的航行和飛越自由從來不存在任何問題，中美在維護航行自由、保護海洋環境等方面有共同利益，可探討開展合作；並重申中方無意與美方打外交戰、媒體戰等，反對把人文交流污名化、把正當交往泛政治化的做法。