家長奶粉沖太濃　嬰兒2個月大抽出「牛奶血」

江蘇蘇州近日有一名2個多月大的嬰孩小楊楊（化名），近日因支氣管肺炎入院，惟醫護人員為其抽血時，竟意外抽出「牛奶血」。醫生排查後發現，原來是家長平日多加奶粉所致，並提醒家長餵養時必須嚴格按照標準沖調。若奶粉過濃會導致嬰兒營養過剩，影響其腎臟、消化及血液健康。

內媒周二（15日）報道，小楊楊因咳嗽一周仍未見好轉，家長便帶他到醫院求診。其在入院抽血時被發現血液樣本有明顯油脂分層。該院新生兒科副主任李永富隨即安排血脂檢查，發現小楊楊的血膽固醇明顯增高，甘油三酯亦超出正常範圍2倍以上，血鈣、血磷、血鉀均偏高。該檢查結果顯示其具高血脂症，同時電解質紊亂。

據了解，家長自小楊楊出生後一直吃奶粉，擔心其營養不夠，遂在每次沖泡奶粉時比正常多加幾勺，導致奶粉沖調濃度過高。經治療，小楊楊肺部感染症狀已好轉，覆查後血脂恢復正常。

李永富提醒，家長不要自行增加或者減少奶粉標準，嬰兒也要定期復查或做身體檢查。若發現異常就要及時就醫。他亦表示，若高血脂症脂質沉積在各個器官上，會對臟器功能造成極大影響，如容易過早發生動脈粥樣硬化、冠心病等，甚至造成栓塞。