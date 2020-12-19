疑解放軍直8超低空飛行　或訓練公路緊急降落

內地社交網近日流傳影片，畫面中相信是解放軍海軍陸戰隊的直8直升機在公路上低空飛行，甚至貼着私家車的車頂掠過。有報道認為，影片中的軍方直升機正訓練在公路緊急降落，也可能是進行低空避開雷達偵測的訓練。

影片的拍攝時間和地點不明，除了拍攝影片的私家車外，高速公路上似乎沒其他車輛。由於畫面中直升機緊貼路面飛行，相信是經過精心策劃和做足安全措施。

據知，直8是由中國直升機設計研究所和昌河飛機工業公司，在法國「超黃蜂」型直升機的基礎上合作研製，首機於1989年交付解放軍海軍。目前，解放軍空軍、海軍和民用航空部門均備有該型直升機的不同版本，而有專家指出，影片中出現的直升機機身沒有任何標記，很可能是隸屬海軍陸戰隊，負責戰鬥搜索救援與訓練的艦載型號直8C。

在其他國家，都有利用高速公路作為戰時飛機緊急疏散地點的做法。內地早在1989年修建了第一條戰備高速公路，是位於瀋陽至大連一段全長300多公里的路段，部分8線車道具備升降運20、轟6等大型戰機的能力。另從河南鄭州到民權的鄭民高速也是一條戰備高速公路。分析認為，直8海軍型直升機如此低空掠過高速公路，顯示國內各種軍事裝備的訓練強度正逐步加強，範圍也在擴大。