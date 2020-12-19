教孩子做功課情緒失控　莽父燒作業險釀火警

上海一名年輕父親近日教孩子做功課時突然情緒失控，竟點火把功課簿燒掉，險差釀成火警。事後，該名父親寫下保證書承諾會收斂脾氣，並嚴格遵守社區安全規定。

事發於周一（14日）晚，當時該名30多歲的父親指導就讀小學4年級的孩子做功課。但孩子卻自顧自玩耍，不聽管教，父親瞬間勃然大怒，拿起孩子的功課簿點燃，並放在露台任由焚燒。該名父親表示，當時以為功課簿差不多燒完，一怒之下將功課簿丟到樓下。誰知被丟出去的功課簿被風一吹卻死灰復燃，驚動到樓下的住戶，於是報警。

當地派出所警員接報到場後，對該名父親嚴加勸導，對方也意識到自己情緒管理不佳，並且缺乏防火意識，於是特地前往鄰居家中致歉，更寫下保證書，承諾日後會理性平和地管教孩子，並遵守社區消防安全規定，避免同類事件再發生。

新聞曝光後，不少網民都對家長管教子女的難處表示理解，並紛紛留言，「輔導作業是家庭和諧的殺手」、「現在小孩上學，家長成了半個老師，太難了」、「能理解這位爸爸的心情，但是請千萬保持冷靜」。