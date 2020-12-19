涉中斷悼念六四視像會議　Zoom在華工程師遭FBI通緝

美國司法部周五（18日）起訴美國視像會議軟件公司Zoom一名中國軟件工程師，指他涉嫌串謀中國政府官員，中斷多場悼念六四的視像會議，並向中國提交與會者身份，一經定罪最高判監10年。

39歲軟件工程師金新江（Xinjiang Jin，音譯）在一間美國電訊公司的駐中國辦公室工作，文件沒有披露公司名稱，消息指他是Zoom的僱員。起訴書指，他負責為公司與中國政府的情報、執法等機構聯繫，按照中國政府要求，提供中國境內及境外使用者的姓名、電郵、IP地址等資料，以及停止公司的視像會議。另外，他負責監控平台上討論被中國政府認為是「非法的」政治和宗教議題的會議。

案情指，金新江及其同謀由2019年1月至今，在中方指示下利用公司位於美國的系統審查美國和其他國家人士的政治和宗教言論，包括在今年5月至6月期間，協助中斷至少4場紀念六四的視像會議，大部分與會者是在美人士，有人甚至是六四倖存者。他又涉嫌串謀他人捏造假證，訛稱會議服務使用者違反協定，以終止會議或停止帳戶，並建立虛假電郵帳戶，誣衊會議主持人及出席者支持恐怖主義、煽動暴力及散播兒童色情。

起訴書指，中國利用金新江提供的信息，報復和威脅居住在中國的參與者或與會者在中國的家人，在中國境內拘押至少1名計劃在紀念活動上發言的人，又向一名與會者的家人指，要求他們轉告與會者不要再說反對政府的話。金新江被起訴串謀跨境騷擾及不法串謀轉移身份證明，一經定罪最高可判監10年，目前他不在美國，遭到美國聯邦調查局（FBI）通緝。