新冠肺炎︰台增4宗境外輸入　1患者抵台近兩個月確診

台灣的中央流行疫情指揮中心周六（19日）公布，台灣新增4宗新冠肺炎境外輸入病例，患者分別從印尼、緬甸、美國和印度入境。

當天新增的4宗病例中，一名印度籍船員今年10月已入境台灣，卻在周六才確診。指揮中心發言人莊人祥指出，該患者10月21日抵台時，持有登機前3天內核酸檢驗未感染報告，入境後在防疫旅館檢疫，11月5日檢疫期滿後，由中介安排等待登船工作，同月26日後一直在船上工作。直至他本月準備返國，周三（16日）在公司安排下自費檢測，才於周六確診，至今未有症狀，目前住院隔離治療。

莊人祥表示，該患者自稱在檢疫期滿後，一直留在酒店內，甚至未有外出吃飯，雖有一名同事在同酒店居住，但兩人未有接觸。當局已為同船21名船員進行檢測，其中20人證實未染疫。為釐清感染源，指揮中心強調將再採撿血清驗抗體，同時為18名飯店職員進行檢測。莊強調，經研判，患者應在印度受感染。

另對於周五（18日）有一名台灣機師染疫，莊人祥指出，當局將為機師的59名密切接觸者進行檢測，預料結果下周日（20日），有助釐清可能感染源。