發改委公布《外商投資安全審查辦法》　適用於港澳台投資者

國家發改委、商務部周六（19日）發布《外商投資安全審查辦法》（下稱《安審辦法》），要求外國投資者或境內相關當事人，在投資軍工等國防安全的領域時，需主動申報，將於公布日起30天後實施。《安審辦法》共23條，其中第21條特別提及港澳台投資者進行投資時，亦要參照本辦法規定執行。

據公布，《安審辦法》以《外商投資法》、《國家安全法》主要法律依據，建立外商投資安全審查工作機制，辦公室設在發改委，由發改委、商務部牽頭，承擔外商投資安全審查的日常工作。

外國投資者在投資軍工、軍工配套等牽涉到國防安全的領域，或在軍事設施和軍工設施周邊地域投資，或投資牽涉國家安全的重要的農產品、能源和資源、裝備製造、基礎設施、運輸服務、文化產品與服務、信息技術和互聯網產品與服務、金融服務、關鍵技術，以及其他重要領域，並取得所投資企業的實際控制權時，需向上述工作機制辦公室申報。

辦公室如認為申報的外商投資，可能影響國家安全，會啟動特別審查；經特別審查後，確認投資會影響國家安全，將作出禁止投資的決定，或通過附加條件消除對國家安全的影響。如外商投資拒不申報，提供虛假材料或隱瞞等，將作為不良信用紀錄納入國家有關信用信息系統，並按照國家有關規定實施聯合懲戒。