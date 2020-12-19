網紅賣含禁藥減肥食品　涉案逾億人民幣

浙江警方周四（17日）召開新聞發布會，通報搗破以王某宇為首，生產、銷售有毒有害減肥食品的犯罪團夥，並利用「網紅帶貨」將貨品銷往20多個省市，涉額逾億元人民幣，共拘捕25名疑犯。警方已對王某宇等15人依法採取刑事強制措施。

事發今年9月，警方獲悉有人在直播帶貨平台購買上述減肥食品，且服用後產生不良反應。經查，該食品沒有國家批文或正規標識，且含有10年前已被國家食品藥品監督管理局明令禁止生產、銷售和使用的違禁成分「西布曲明」。

經查，21歲王某宇自15歲初中肄業後轉戰微信商，數年後在網上累積名氣和粉絲。今年年初，她購置相關生產設備和原材料，通過黑市購買西布曲明，並在河南新鄉市輝縣農村生產涉案食品，過程隨意加入西布曲明分量。她其後更租用倉庫和辦公場所，招聘銷售員和客服，並聘請有影響力的「網紅」直播帶貨。

食品通過網絡平台以銷往北京、上海等多個省市，全國有60多名代理人。警方隨後會同市場監管部門在浙江、安徽、河南、雲南4省7地收網，最終破獲其「生產工廠」。各種機器設備骯髒不堪，原材料雜亂堆放，攪拌桶裏還存放着一些半成品。警方現場查獲，2噸原材料用於生產有毒減肥食品，10萬多片製成品及製造工具。