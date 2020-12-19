省政府擬推新規　禁止非訴訟用途的產前親子或胎兒性別鑑定

廣東省司法廳與公安廳等部門，周五（18日）發布《關於進一步規範我省親子鑑定工作的通知（徵求意見稿）》（下稱《意見》），重點針對辦理出入境、醫學出生證明、公證等非訴訟用途的親子鑑定程序作進一步規範。當中提到，司法鑑定機構原則上不得接受個人委託，鑑定機構則不得展開司法鑑定外的業務，更不得接受委託對孕婦進行產前親子鑑定或胎兒性別鑑定。

值得注意的是，廣東司法行政機關登記的司法鑑定機構，除了用於訴訟或向本省和外省行政機關、事業單位、出生醫學證明簽發機構、公證機構等單位申請辦理的親子鑑定業務外，原則上不得接受個人委託。若個人有確實需要，鑑定機構審查確定當事人申請鑑定的用途合法、不違背社會公德等原因後，可以受理其親子鑑定申請。

《意見》提到，相關單位可綜合評估鑑定機構資質、能力和行政處罰等誠信情況建立「白名單」，讓當事人在申辦鑑定書時自行選擇鑑定機構；若當事人放棄選擇，該單位可採用其指定鑑定機構。如採樣對象為死者或住院病人、長期臥床、殘疾等行動不便人士，經當事人申請及委託人同意後，鑑定機構可派出不少於2名工作人員到場採樣，其中至少一名應為該鑑定事項的司法鑑定人，且須通報機構所在地的市司法局。