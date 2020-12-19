男子凌晨誤闖酒店房間　孕婦受驚險流產

雲南一名蔣姓孕婦近日入住昆明一間酒店，惟凌晨時分一名陌生男子突然意圖刷卡入房，終未能入房後離去。蔣女疑因受驚導致羊水破了，經醫院檢查為流產先兆迹象。她希望酒店承諾對孩子日後問題負責，並躺在酒店大堂抗議。惟雙方目前仍未能取得共識。

蔣女周三（16日）與妹妹和兩名孩子入住酒店，至凌晨4時許正值熟睡期間，一名男子突然在房門外試圖刷卡進入。蔣女與妹妹其後大喊稱說房裏有人。惟對方誤以為是同團團友，一直用力推門，致兩人均被嚇到。由於她們在睡覺前扣上防盜鏈，男子最終未能入房。

據了解，蔣女事後受到驚嚇且羊水破了，隨後前往醫院檢查，並指醫生的建議是住院觀察治療。蔣女則指，五個月前檢查胎兒沒問題，但因是次驚嚇胎膜早破，有流產迹象。她擔心腹中孩子日後受到影響，遂希望酒店承諾負責。

酒店負責人則指，在蔣女入住前一日，該名男子已入住同一間客房。酒店當天中午無法聯繫涉事男子後，隨即致電其上司，得悉他不會再入住，故為男子退房，但其卻在凌晨回來了。負責人稱，承認酒店有過失，也以積極態度來處理事件，事發後已派人陪同蔣女到醫院檢查，但因協商後未能接受其提出的要求，遂期望通過法律途徑解決問題。