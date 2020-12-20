減肥產品「仙女管」熱賣　直插胃部致嘔吐　專家警告可致命

內地有網店近期出售多款名為「兔兔管」、「仙女管」的產品，聲稱可助顧客一個月減肥逾5公斤，且無副作用；惟北京傳媒記者調查發現，所謂「仙女管」實則是一條透明膠管，讓使用者把膠管插入胃裏，達到扣喉催吐效果，每套4條的售價竟高達130元人民幣（約180港元）。專家警告，採取扣喉催吐方式減肥損害身體，嚴重或可致死。

據報道，賣家宣稱「仙女管」減肥效果顯著，且使用時無異物感，相較人手扣喉而言，使用「仙女管」沒副作用。網售「仙女管」按直徑分為4種，「新手管」直徑約11毫米，至於「專家款」直徑達20毫米，長度一般超過50厘米，並分為軟、硬兩類，且可配灌水器使用，方便未能接駁水喉的環境。

從網上流傳示範短片可見，一名女子介紹該款「仙女管」後，把長度超過50厘米「仙女管」插入口中，僅外露約20厘米，然後蹲身連接水龍頭灌水入體內，再反覆推拉催吐管，胃內食物便從催吐管不斷流出。

報道指，該些「仙女管」、「仙女管」在電商平台上大賣，每月銷售額數以百計，惟不少網民使用留下負評，直指使用該款產品後身體不適，感覺猶如「洗胃」，形容商家是「謀財害命」；甚至有網民戲稱︰「使用後保證升仙，當然叫仙女管。」

上海精神衞生中心臨床心理科主任、進食障礙診治中心負責人陳玨教授指出，扣喉催吐行為危害健康，會損害食道、牙齒、腮腺、唾液腺及胰腺等部位，更會出現體內電解質紊亂、心律失常，出現抽搐、休克、癲癇發作等嚴重後果，甚至心臟驟停導致死亡。