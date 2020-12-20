賊男扮女裝竊20萬人民幣　步姿奇怪被識破

江西南昌市向塘鎮一個屋苑近日發生入屋盜竊案，損失財物近20萬元人民幣（約24萬港元）。警方偵查後發現，賊人男扮女裝以為可以掩人耳目，結果因穿高跟腳走路、步姿奇怪，反被警方懷疑而落網。警方調查發現，男劫匪是失主的堂表弟，亦是失主胞妹的男友，失主胞妹更夥同男友偷走姊姊財物。

內媒上周六（19日）報道，女事主日前全家人在酒店吃飯，回家後發現大門被撬開，屋內財物被一掃而空。警方認為是熟人所為，「因賊人目標很明確，方向很清楚」。警方調閱周圍的公共閉路電視，發現一個披長發、戴墨鏡、戴口罩，穿女裝和黑色的高跟鞋的「女子」，走起路來古怪。認為「她」是男扮女裝的男子。

女事主看閉路電視後，認出對方就是他的同村堂表弟諶某，其王姓女朋友竟是女失主親妹。諶某不久被拘，他承認盜竊王女的姐姐、姐夫家財物。他更指王女亦知情，還幫他購買用來偽裝的女裝和高跟鞋。

王女本來反對盜竊胞姊的財物，因諶男長時間不停地洗腦，就說「你姐姐又沒幫你，而且她家裏也有錢，偷點這個又不算甚麼，所以最後雙方都同意了」。目前兩名疑犯，因涉嫌盜竊罪已被警方刑拘。