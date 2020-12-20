全球首艘10萬噸智慧養殖漁船　可移動避過颱風赤潮

青島西海岸新區上周六（19日）正式啟動建造全球首艘10萬噸級智慧漁業大型養殖工船（下稱「國信1號」）。該船可移動躲避颱風、赤潮等惡劣氣候，透過養殖艙水體與外界自然海水不間斷交換，保證養殖魚類處於最佳生長狀態，並在全球海域展開養殖工作。

「國信1號」總長249.9米，寬45米，深21.5米，設計吃水12米，乘載重量約10萬噸，排水量13萬噸，設計航速10節。全船共15個養殖艙，能提供8萬立方米的養殖水體；通過水體交換系統，用深層取水裝置獲取溫度和鹽度適宜的海水進行養殖，進而縮短養殖週期、提升養殖品質。

該船隨季節和水溫變化，將常年在黃海千里岩、東海舟山列島、台山列島和南海南澎島游弋，養殖大黃魚等高品質魚種。研發團隊經近十年的研究終確立「國信1號」的設計方案，是首個全封閉可游弋式大型養殖平台，並取得養殖漁船單船噸位、養殖規模最大等多項創新記錄。

「國信1號」公司目前已申請8項專利，同時獲得巴黎公約國際發明專利等多項國內外技術發明專利。青島國信集團將聯合各方逐步投資建設50艘養殖工船，形成總噸位突破500萬噸、年產名貴海水魚類20餘萬噸、產值突破110億元人民幣（約132億港元）的深遠海養殖產業鏈。該船將於2021年完成施工，2022年3月正式交付營運。