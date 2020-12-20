新冠肺炎：從美輸入病例激增　華收緊回國檢測標準

因應近期從美國輸入中國的新冠肺炎病例激增，中國駐美大使館調整回國檢測標準，上周六（19日）發布新規定。針對赴華旅客進行新冠核酸檢測及血清抗體檢測，周三（23日）起核酸檢測報告需列明具體採樣方式，血清檢測則要由專業醫護人員通過靜脈血採樣，報告亦須列明檢測方式。

由美國西岸時間周三凌晨零時起，血清特異IgM抗體檢測必須由專業醫護通過靜脈血採樣，檢測報告必須同時明示血清、IgM、靜脈血等字眼，不再接受指尖血方式完成的檢測。報告亦須列明具體的檢測方式，包括膠體金法、化學發光法、酶聯免疫法或其他具體方式。而核酸檢測報告除了要列明核酸、rt-PCR等字眼外，亦要明示具體的採樣方式，包括咽拭子、鼻咽拭子或其他具體方式。

為防止檢測後跨州旅行感染，赴華旅客必須前往其乘搭的中美間直飛航班出發地進行核酸及抗體採樣，並送往相關實驗室檢測；目前出發地包括洛杉磯、三藩市、西雅圖、紐約、底特律及達拉斯。旅客要根據所買機票，提前前往航班出發地完成採樣，在當地等待檢測結果，取得報告後立即上傳，申請並獲發健康碼後乘搭飛機。自周三起，駐美使領館將只受理來自公布實驗室名單的檢測結果，並開始結合機票行程、採樣地等標準綜合審核，並將就每宗申請與採樣機構及實驗室核查結果真實性。

中國駐美大使館在網站表示，近期從美國輸入中國的確診病例大增，多數病例與旅途中轉感染有關，部分亦與中介機構、實驗室存在違規操作，及檢測後不遵守居家隔離要求有關。駐美國使領館再次呼籲民眾，慎重考慮疫情期間的感染風險，緊記「非必要，非緊急，不旅行」的守則。