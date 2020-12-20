遭美列入實體清單　大疆稱美客戶可續購產品

美國商務部上周五（18日）把77間企業列入實體清單，包括全球最大無人機生產商DJI大疆創新、中芯國際等60間中國公司。大疆一名代表透過電郵聲明表示，公司對美國商務部的決定感到失望，但強調美國的客戶可繼續正常購買和使用大疆的產品。

大疆創新公關總監謝闐地向傳媒表示，目前只知道大疆可繼續在美國銷售，其他影響沒有人回答得到；而今次實體清單和以往限制的約束力不太一樣，具體如何約束需要過幾天再看看。外媒指出，正常情況下被列入實體清單的公司若要獲美國供應商供貨，必須向美國商務部申請許可證，並面臨嚴格審查，但這些公司沒有被禁止在美國銷售產品。

有報道曾引述無人機行業觀察公司的統計數據指出，大疆佔美國無人機市場銷量的77%，其他競爭對手的市場份額均沒超過4%。另有調查發現，美國全部50州的政府部門均有用無人機，其中90%由大疆製造。大疆有近40%的營利收入來自美國市場，被列入實體清單後，要應對無人機生產供應鏈的可持續性問題。若晶片等關鍵零部件受限，大疆或與另一科企華為面臨生產製造困難的同一命運，就算找到替代品，成本和性能問題亦將影響其市場銷售。