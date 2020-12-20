台製潛艇戰鬥系統技術　料本周獲美輸出許可

台軍推動自主製造潛艇計劃，但仍有兩項關鍵技術須向外求援。繼日前「數碼聲納系統」獲美國輸出許可，台媒周日（20日）報道，另一項關鍵技術「戰鬥系統整合」，可望在本周獲得輸出許可，屆時各項關鍵技術將全部齊全。

報道引述軍方消息人士指，這兩項重要裝備不是軍售，而是以商售性質出售。他表示，根據台軍掌握的消息，美方很可能在本周就會通過「戰鬥系統整合」輸出許可，「目前已在走程序了，美方將向台灣報佳音」。這項系統由美國洛歇馬丁公司執行，戰鬥系統各系統之間的信號整合則由L3 Harris公司負責，結合美國國防工業的先進科技，與現役劍龍級潛艇的戰鬥系統相比，可說是大幅加強與提升。

戰鬥系統是潛艇的神經指揮中樞，系統連結打擊武器丶偵察系統以及防衞裝備等，與魚雷、聲納並列為「紅區」裝備，相關裝備由於涉及敏感資訊，各國都列為管制裝備，售予其他國家及地區前必須取得輸出許可。

台陸軍第6軍團炮兵第21指揮部日前進行射擊演習，期間發射一門105榴彈炮，產生一團類似冬甩的神祕煙圈，引起網民討論。有人戲稱：「這難道是傳說中的波動炮嗎？」網民所稱的「波動炮」，指的是日本動畫《宇宙戰艦大和號》使用的武器裝備，可由波動引擎啟動，發射衝擊波炮，並非現實世界中的武器。