深圳二手樓價拋離北京上海逾3成　東莞升幅最大

內地媒體報道，近日國家統計局公布首11個月「70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況」。其中新建商品住宅售價按年升幅前三個城市是銀川、唐山及徐州，升幅都超過10%，其中銀川漲幅達15%居首。二手住宅售價按年漲幅前三位是深圳、唐山及成都，漲幅均在9%以上，其中深圳急升14.6%居首。

統計局數據顯示，「715」新政之後，深圳無論是新建還是二手樓，價格依然維持上漲趨勢。然而，深圳二手樓價漲幅或許不及鄰近的東莞。中國房價行情網站數據顯示，東莞11月二手樓均價達到每平方米22,890元人民幣（下同，約27,146港元），按年急升近41%，冠絕全國。

從絕對值來看，內地樓價行情網數據顯示，深圳二手樓均價全國最貴，於11月底房均飆至每平方米81,757元（約9.65萬港元），按年漲近25%。若與去年底相比，深圳二手樓價較北京及上海高30%以上，更是廣州的兩倍多、鶴崗的40多倍。良好經濟前景助推房價上漲，2020年首三季度深圳市地區生產總值近1.98萬億元（約2.35萬億港元），按年增長2.6%，4大一線城市中增速居首。

近年上海二手樓價相繼被深圳及北京超越，下一次甚至可能被廈門超越。數據顯示，廈門二手樓均價逼近5萬元大關，按年上漲超過10%。未來廈門二手樓只要再度跑贏上海15%，即可實現反超前，成為全國房價第3高的城市。