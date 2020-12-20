香堂文化新村強拆未停　業主遭斷水電仍堅守

北京市昌平區崔村鎮香堂文化新村的清拆風波持續。最新消息指，清拆行動仍在進行中，不少住戶已被斷水斷電，但他們繼續在嚴寒天氣下留守抗爭。至於日前已結束絕食的中國政法大學教授楊玉聖，警方在其住所外安裝攝像鏡頭監視。

外媒報道，香堂村有大約三分之一被視為違建的房屋是業主的唯一房產，部分業主年事已高，部分老人更臥病在床。業主金先生表示，他們的家被切斷水電供應，只能靠僅存的食物和水維生，但他們仍不肯離去，繼續堅守，因為只要屋內無人，清拆隊伍便會破門而入，進而拆屋，「有人的房子則不敢硬來，因為怕出人命嘛」。他又指，當局在村的出入口設置路障，主要針對外來車輛。

楊玉聖早前被斷水斷電後開始絕食，惟很快便因身體狀況欠佳及工作安排而放棄。他向外媒透露，現時他的住所圍牆外面被安裝了監控攝像鏡頭，他往返學校途中都被人跟蹤，曾致電北京市長服務熱線電話，要求當局保障他的生存權，但是北京市政府至今沒有回應。

有居民呼籲團結對抗強拆行動，打算給楊玉聖送食物，但在前去的路上被保安人員攔下。從中國青年政治學院退休的邢小群教授向外媒說：「我們過去想看看楊教授，他那幾道崗，一道路障有兩排三排的黑衣人，就不讓我們進去。」中國知名法學學者方流芳批評，中國當前頻繁地強拆「違建」房屋，令幾十年法制建設蕩然無存。他表示，文革歷史遺留問題，至今還在撕裂社會，而強拆的後果，恐怕也要一個世紀才消化得了。