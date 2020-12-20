日神盾艦或配長程導彈　保護離島防華

日本政府早前決定增建兩艘新型神盾艦，作為陸基神盾導彈防禦系統的替代方案。消息指新艦或搭載長程巡航導彈，可從敵方射程範圍外發動攻擊，使之能夠同時應對北韓導彈威脅，以及因應中國的海上活動，加強保護西南群島。

共同社周日（20日）引述消息報道，該款長程武器名為防區外導彈，被認為具備對敵基地攻擊能力，進一步擴大新型神盾艦的任務。內閣上周五（18日）決定的導彈防禦文件，寫明將延長陸上自衞隊12式陸基反艦導彈射程，作為防區外導彈研發，同時寫入以在陸地、戰機、軍艦等多種多樣平台上運用為前提。

報道指，新型神盾艦由制訂基本計劃到完成建造，預計最少花上8年；至於政府提出該艦搭載自行研發防區外導彈的方案，則是回應自民黨議員的要求。防衞省將評估技術妥當性及搭載成本，才決定是否為新型神盾艦引入該款導彈。

根據《防衞計劃大綱》，日本將擁有防區外導彈，應對進攻的艦艇及登陸部隊。在空中發射平台方面，航空自衞隊計劃改裝F15戰機，但因初期經費激增而停滯；政府也有意為F35隱形戰機採購新型反艦導彈，並研究用於保護島嶼的高速滑翔彈。惟日本擁有對敵基地攻擊能力，可能違反「專守防衞」的原則。