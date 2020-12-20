軟件工程師涉Twitter發文詆毀國家　罪成判囚9個月

一份近日在網上流傳的天津市法院判決書顯示，當地一名軟件工程師因在Twitter發布或轉發約120則貼文，涉有損黨、國家領導人及國家制度，並詆毀國家應對新冠疫情。他尋釁滋事罪成，遭判囚9個月，至日前刑滿獲釋。

判決書顯示，涉事的軟件工程師周紹卿生於1989年7月6日，居於天津。他涉嫌在2018年2月至今年2月期間，在Twitter發布、讚好或轉發有損黨和國家領導人及國家政治制度、詆毀國家應對疫情舉措的不實言論及圖片，引起他人轉發及負面評論。周紹卿被指案發時患有精神分裂症，但認為他當時有辨認及控制能力，以及完全刑事責任能力。

周紹卿於今年2月28日在住所被公安機關抓獲，翌日取保候審，至3月13日被刑事拘留，8月17日被正式逮捕，羈押於天津市河東區看守所。天津市河東區人民檢察院於10月27日起訴周紹卿尋釁滋事罪，判決書指在庭審中，被告及代表律師對指控均沒有異議。被告於上月18日遭判囚9個月，連同此前的羈押日數，至本月11日刑滿獲釋。