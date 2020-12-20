虎嗅網突停更新1個月　疑因發文評論反壟斷

中國商業資訊平台虎嗅網宣布，上周六（19日）凌晨起停止更新一個月，以「積極營造清朗空間」。虎嗅研究總監李彤日前曾發文評論反壟斷，認為當局不宜過度監管，其後突然刪文，外界質疑停止更新一事與該文章有關。

公司總部設於北京的虎嗅網發公告稱，該網站和應用程式於上周六凌晨起停止更新一個月，進入維護狀態，表示「虎嗅將積極營造清朗空間，努力為用戶提供更好的服務」。但目前未見中央或地方網信辦發出官方公告，要求虎嗅網整改。

李彤上周四（17日）曾發表一篇文章，題為《反壟斷的同時，要警惕「無壟斷可反」》，文中肯定網絡企業、網絡巨擘為中國經濟和科技應用帶來的改變，認為在監管的同時，亦應注意中國在國際競爭上，需更多有實力的網絡企業加入；又指華企征戰全球不能只靠華為一間公司，還要有騰訊、阿里巴巴、字節跳動、小米、比亞迪等。該文章其後被下架，在內地網絡不見蹤影。虎嗅於上周五（18日）另發表一篇名為《阿里會死於甚麼？》的文章，但很快亦遭刪文。

有財經媒體分析指出，中共中央經濟工作會議上周五落幕，提出明年8項重點工作，包括支持平台企業創新發展、增強國際競爭力，同時依法規範發展，健全數碼規則，並堅決反對壟斷和不正當競爭行為，在審慎監管下發展金融創新。內地現在把針對網絡巨擘的反壟斷及防止資本無序擴張，視為經濟工作重點，虎嗅上述文章被指與當局唱反調，疑因此要暫停更新。