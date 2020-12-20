傳遼寧艦駛進台北部海域　料向南航行穿越台海

繼美軍第七艦隊神盾驅逐艦馬斯廷號上周六（19日）駛經台灣海峽，台媒周日（20日）引述消息報道，解放軍航空母艦遼寧號與護衞艦群，上周六晚駛進台灣的北方海域，預計周日會通過台灣海峽往南邊航行。

報道指，遼寧號早前於東海海域進行訓練，但鑑於大陸北方軍港因嚴寒遭到冰封，或前往海南避冬藉此進行航海訓練。消息指該艦連夜往台海接近，有傳台灣的國防部長嚴德發與參謀總長黃曙光接獲消息後，已進駐衡山指揮所坐鎮，並嚴密掌握該艦動態。

台國防部暫未證實有關消息，僅表示針對台海周邊情勢，軍方將運用聯合情監偵系統掌握解放軍動向，以確保台灣安全和維護區域和平穩定。若然消息屬實，這是遼寧艦今年第二度駛經台海。該艦於今年4月與4艘作戰艦、1艘補給艦離港後，於黃海及東海展開訓練，航經宮古海峽後，由台灣東部外海經南部海域持續南駛，並進行遠海長航訓練。

台媒另報道，解放軍軍機周日上午11時許飛入台西南防空識別區，飛行高度約6,900米；台空軍升空應對，並進行廣播驅離。據統計，解放軍本月累計進入台空域18天，台軍共計42次對解放軍軍機廣播驅離。