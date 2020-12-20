人行前行長倡把沒收貪官財產　劃入養老金儲備

中國人民銀行前行長、全國社保基金理事會前理事長戴相龍上周六（19日）表示，國內正面對日益嚴峻的養老金支付壓力，因此他建議將一定比例的土地出讓金以及沒收的貪官財產劃入社保基金，來充實養老金儲備。

戴相龍出席中國社科院舉辦的養老金論壇時，指隨着國內人口老化趨勢加重，養老金的可持續性受到威脅。在去年，全國社會保險基金收支結餘為5,854億元（人民幣，下同，約7,035億港元），剔除財政補貼後的實際盈餘則連續7年為負數。中國保險行業協會發布的《中國養老金第三支柱研究報告》預測，未來5至10年，中國預計會出現8萬億至10萬億元（約9.6億至12億港元）的養老金缺口。

他認為，目前行政法院沒收國內腐敗分子大量金錢，故建議政府設立一個行政司法罰款及沒收款項專戶，將相關款項存到該戶口，到一定時期將全部或一部分劃入養老儲備基金。另外，他指出自國有土地或國家徵用的集體土地進入市場以後，認為政府不應將全部土地出讓金用在城市發展上。國內中等城市還在擴大建設，但國有土地屬於國家，因此出讓金一部分劃作社會保障資金、養老儲備資金，亦是合情合理。