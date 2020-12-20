涉受賄濫權　武漢市退休副公安局長被捕

湖北省武漢市公安局黨委前副書記、常務副局長劉菊生（副廳級）涉嫌受賄、濫用職權、徇私枉法、巨額財產來源不明一案，湖北省監察委員會完成調查，移送檢察機關審查起訴。咸寧市人民檢察院根據上述罪嫌，決定逮捕劉菊生，案件正進一步辦理。

劉菊生為湖北天門人，於1955年11月出生，1975年12月參加工作，1979年5月加入中國共產黨。他於1991年3月曾任天門市公安局黨委書記及局長，至2006年8月任武漢市公安局黨委委員及副局長，於2008年9月任武漢市公安局黨委副書記及副局長，並於2016年10月任武漢市政協常委、市政協社會法制委員會主任及武漢市委巡察組組長庫人選，到2018年12月退休。

劉菊生被指違反政治紀律，與多人串供封口，轉移、隱匿贓款贓物，對抗組織審查；不如實報告個人有關事項，利用職權為他人在職務提拔、工作調動、崗位調整上謀取利益，並收受財物；利用職權為親屬在承接工程項目上謀取利益，收受可能影響公正執行公務的禮金，利用職權長期無償佔用他人房產、車輛供自己或子女使用，借公務出國之機公款旅遊等。他上月被開除黨籍及調整其退休待遇，所涉財物亦隨案移送。