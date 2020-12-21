尼泊爾解散國會　傳總理不滿中國介入黨爭

尼泊爾總統班達里（Bidya Devi Bhandari）周日（20日）下午簽字同意，解散聯邦議會參議院，7名內閣部長宣布請辭。有境外媒體稱，該國總理奧利（K.P. Sharma Oli）是次提出解散國會，目的是為了對付黨內由中國支持的反對勢力。

有報道指，中國駐尼泊爾大使侯艷琪一直擔心尼泊爾共產黨分裂對中國造成不利，因此於今年4月下旬和5月初與該黨領導人密集會面，希望他們保持團結。尼泊爾觀察家說，中國起初支持奧利，但其後改變策略。報道指出，奧利告訴侯艷琪拒絕外國介入，指自己有能力處理黨內糾紛，然而侯繼續悄悄干預尼泊爾內政。

報道引述追蹤尼泊爾政治事態發展人士指出，侯不但暗助前總理普拉昌達削弱奧利的勢力，還密謀讓副總理塔姆取而代之。報道，奧利面對黨內反對派抵制，和威脅交出領導權，所以決定要求解散國會，此舉將打亂中方的算盤。

班達里除解散參議院外，亦同時宣布明年4月30日及5月10日分兩階段舉行參議院選舉。至於7名請辭部長包括能源、水資源與灌溉部及教育與科技部長等內閣成員，他們均與尼泊爾共產黨高級領導人關係較為密切。

受消息影響，首都加德滿都有部分民眾走上街頭，抗議總統決定。然而，也有支持總統人士現身，雙方暫未發生嚴重衝突。