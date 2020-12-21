商人虛報持股協議轉讓　男子受騙失2億元人民幣

廣東深圳龍華區一企業前董事遊煜富，謊稱可提供舊區改建項目，欺騙一名商人借款2億元（人民幣，下同，約2.37億港元）買下公司所有股份，惟遊實際上並無轉讓權。遊男同夥今年年中已判囚14年，但受騙的蔡姓商人近日表示，至今一分錢也未追討回來，旗下酒店更因被追債人士圍堵，損失3億元（約3.56億港元）而倒閉。

受害人蔡先生表示，遊煜富曾任市龍華區共和社區集體企業有限公司董事長，代表該社區居民處理舊區改建問題。2010年間，遊向蔡表示，改建項目已委託他兄長遊煜常負責，若蔡有意參與，可用8,000萬元（約9,487萬港元）把一半股權授予蔡；蔡照辦。當時遊煜富拿出大量共和社區相關證明以顯真確，但真正的股權轉讓卻遲遲未執行。

隨後，遊煜富以便利項目為由，要求蔡再買下兄長公司其餘股權，並提供借款人聯絡資料；蔡又照辦，借款1.2億元（約1.4億港元）。然而，雖經蔡多次催促，股權仍未有轉讓。受害人幾年後查閱企業資料，發現受騙，隨即報案。2020年4月，遊煜常被市中級法院以「合同詐騙罪」，判處14年有期徒刑，並須歸還8,000萬元款項；惟後者至今仍未落實執行。