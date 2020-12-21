新冠肺炎：內地多23宗確診　西安有隔離人士逃脫

內地周一（21日）公布新增23宗新冠肺炎確診病例，遼寧大連一連兩日出現本地確診病例，新增個案為早前無症狀感染者轉確診。同日黑龍江通報一宗本地確診病例和3宗無症狀感染個案。在陝西，日前有接受隔離人士翻牆逃脫，官方承認隔離點管理有漏洞，已加派保安員和改善監控設備。

陝西西安臨潼區周日消息指，上周四（17日）晚曾有一名入境男子從隔離點爬出窗戶，再翻過高逾3米的圍牆逃走，並乘坐的士返回江蘇老家，其後被警方截獲。記者實地探訪發現，涉事隔離點位於一家療養院內的公寓樓上，現場有保安員值班。事發後，隔離點內早前執勤的保安員全部被更換，目前日夜各有24人值班，而工作人員亦已在圍牆安裝監控鏡頭。至於該名男子目前在江蘇接受隔離，其核酸檢測顯示無感染。

大連新增確診患者46歲張姓男子，為當地一個企業管理有限公司經理。上周三（16日），他作為無症狀感染者密切接觸者，前往集中隔離酒店接受觀察，翌日經核酸檢測結果顯示受感染，確定為無症狀感染者，周日（20日）經臨床診斷為確診病例，目前病情普通。

另當地對中風險地區隔離人員進一步深入排查過程中，發現一人核酸檢測結果顯示受感染，患為為38歲李姓女子，經診斷為無症狀感染者，已轉送隔離治療。目前大連市累計報告新冠肺炎確診病例3宗、本地無症狀感染者6人。

黑龍江周一通報的新增本地確診病例是來自東寧市的69歲男子，2男1女無症狀感染個案均來自綏芬河市，年齡分別14、15和39歲。為防疫情輸入，該省黑河市疾控中心周日發布通知，要求市民在元旦和春節期間，不聚餐、不聚會，外出時必須戴口罩，保持社交距離。

內地過去一日新增21宗境外輸入病例，分別為上海8宗、內蒙古6宗、廣東3宗、福建兩宗，及山西和四川各一宗。至今全國累計86,852人確診，病死人數維持4,634人。