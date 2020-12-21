美國著名學者傅高義離世　曾籲中美恢復對話

美國哈佛大學費正清中國研究中心周一（21日）在社交網Twitter表示，該校榮休教授傅高義（Ezra Vogel）離世，終年90歲。據日媒報道，他於當地時間周日（20日）在美國麻省劍橋區一家醫院離世，原因是手術後情況惡化猝死。他上月在內媒舉辦的年會上曾呼籲中美恢復對話。

報道指出，傅高義直至早前身體狀況良好。11月26日，他以視像方式出席內媒舉辦的「2021：預測與戰略」年會時表示，中美應盡快恢復對話，並解決兩個基本問題，包括經貿交流與學術（媒體）交流。他又呼籲中國應讓美國媒體記者重新進入中國。

哈佛大學費正清中國研究中心在Twitter表示，傅高義先後於1973到1975年，以及1995到1999年擔任該中心主任，指其為真正的導師，也是位學識淵博的學者及不可多得的朋友。

傅高義於1958年取得哈佛博士學位，1973年擔任哈佛大東亞研究中心主任，並於1980年出任哈佛新創立日美關係計劃的第一任所長。1993年，他曾在美國前總統克林頓任內擔任國家情報官員，負責東亞事務。傅是知名的中國問題學者，曾著有《鄧小平時代》等書。