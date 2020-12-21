美魔女殺人案開庭　被告拒認罪稱受男友威脅

人稱「美魔女殺人犯」的江西女子勞榮枝，因涉多宗故意殺人、綁架、搶劫案，周一（21日）於江西南昌中院一審出庭受審。她在庭上對被害家屬道歉，但否認控罪，也未與前男友法子英合謀，強調涉案非本意，而是受法威脅，更稱自己是法的「性侵工具」和「賺錢工具」。

南昌市人民檢察院指控稱，被告勞榮枝與法子英（另案處理）為情侶關係。於1996至1999年間，二人合謀且分工明確，由勞榮枝在娛樂場所當陪侍小姐（俗稱坐檯）物色有錢人為犯案對象，分別在江西省南昌市、浙江省溫州市、江蘇省常州市、安徽省合肥市共同實施搶劫、綁架及故意殺人犯罪。案發後，勞榮枝使用「雪莉」等化名潛逃。2019年11月28日，勞榮枝被公安機關逮捕歸案。

勞榮枝案僅有合肥被害人陸姓木匠家屬提出刑事附帶民事訴訟，要求勞賠償約135萬元（人民幣，下同，約162萬港元）。勞榮枝表示願意賠償，但她僅有3萬多元（約3.6萬港元）。

據早前報道，1999年6月，已犯多宗命案的法子英與勞榮枝前往合肥，於當地歌舞廳鎖定當地商人殷建華為下手目標。同年7月22日，勞佯裝邀請殷男前往其出租屋約會，實際將其綁架。期間，法將陸男騙到出租屋殺害並肢解，目是恐嚇殷男要求家人交付贖金。陸男的妻子朱大紅在勞案開庭前一日專程乘火車從安徽前往南昌，她表示希望勞得到法律的制裁，「我的心事就了了」。

同樣前往法庭旁聽的還有勞女的二哥勞聲橋、二嫂和姪兒。勞聲橋表示，對其妹涉犯罪行深惡痛絕，對案件導致7名無辜的生命離去更是無比心痛與惋惜。作為勞的親人，勞兄表示道歉懺悔的心是永遠不變；於被害人提出的民事索償，他們全家也願意全力幫勞女積極賠償。