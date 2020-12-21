石家莊市委副書記兼市長鄧沛然　涉嚴重違紀違法受查

中央紀委國家監委網站周一（21日）公布，據河北省紀委監委消息，石家莊市委副書記、市長鄧沛然涉嫌嚴重違紀違法，正接受河北省紀委監委紀律審查和監察調查。鄧沛然由2017年4月至今，擔任市委副書記及市長一職。

據資料顯示，鄧沛然於1963年7月出生，為河北獻縣人，1980年11月參加工作，1984年1月加入中國共產黨，擁研究生學歷。鄧沛然1980年11月至1988年12月在解放軍某部服役，其後出任河北省物資局保衞科科員。1993年9月至1997年12月，他出任河北省物資局保衞科科長、河北物產企業（集團）公司保衞科科長。後至2002年1月至2003年4月，他任河北物產企業（集團）公司紀委書記、黨委常委、董事會董事。2004年3月開始出任河北省紀委駐省教育廳紀檢組組長、省監察廳駐省教育廳監察專員，省教育廳黨組成員、省教育紀工委書記。

在2007年1月至2008年5月，他任河北省監察廳副廳長，其後曾出任唐山市委常委、市紀委書記及滄州市委副書記。2016年12月至2017年4月任石家莊市委副書記、代市長，其後轉任市長。