內地南方省市相繼限電　或與《巴黎氣候協定》承諾有關

內地南方省市近期相繼限電至12月31日，地方政府和國家發改委均表示是為了節能減排。分析指，南方多個市場近期出口和生產量突然大增，導致發電排放增加，然而國內生產總值（GDP）卻被外貿拖累下跌，中國恐無法達成《巴黎氣候協定》中的減排承諾，才令內地政府出手限電；相信到限電措施到明年1月便會終止。

中國在2016年加入《巴黎氣候協定》，承諾到2020年底，全國碳排放強度比2005年下降40%至45%。本月12日，國家主席出席「氣候雄心」峰會上強調，中國是巴黎氣候協定的積極踐行者。到13日，浙江等地隨即出台各項限電措施，宣稱減排。資料顯示，碳排放強度公式為「二氧化碳總排放量」除以GDP，故減排實際上與經濟生產有莫大關係。

內地南方省市一直是外貿出口大省，特別是浙江義烏，更是全世界的小商品集散地。根據最近公布的數據顯示，內地11月份出口量創下歷史新高，較去年同期大漲21.1%，創下2018年2月以來的單月最高增速。出口訂單增加，直接帶動內地整個製造業產能全速運轉，更造成用電量大增。數據顯示，11月份全國用電量較去年同期增長9.4%。

與此同時，人民幣匯率近半年大幅度升值近10%，導致內地各項原材料價格，包括煤炭，整體在過去兩個月出現暴漲。數據顯示，工業用清潔劑異丙醇的價格，由10月的每噸6,000元（人民幣，下同，約7,100港元），暴漲至1.41萬元（約1.67萬港元），上漲幅度高達135%。工業化學品聚醚價格的漲幅更高達186.8%，創下12年來價格新高。在整個原材料集體暴漲的情況下，煤炭價格也無可避免上升。

雖然有指，煤炭價格上升與中國停止採購澳洲煤炭有關，惟數據顯示，今年1月至10月，中國的原煤產量為22.2億噸，而同期從澳洲進口的煤炭量僅是7,049萬噸，即佔中國煤炭產量的3.1%。事實上，中國的資源蘊藏一直屬於「多煤少油缺氣」，煤炭產量一直足夠，近年甚至逐步減少從外地進口。

但在出口暴增和原料料價格上升的背後，全球需求並無增加。分析指出，由於海外製造業因疫情停擺，外貿公司才被迫把訂單臨時轉移至中國；所以生產各項商品利潤並無增加，更反而導致中國11月份的工業品出廠價格指數（PPI）下跌。這意味着整個製造業產能、用電量增加的同時，GDP並無上升，反令中國年底的碳排放強度一直上升；才促使政府是次被迫緊急限電。