全國人大一連五日開會　審議反食品浪費法草案

全國人大常委會將於周二（22日）起，一連五日在北京召開會議。國務院法律工作委員會發言人岳仲明，周一（21日）出席記者會時表示，會議將審理8項法案，其中包括《反食品浪費法草案》、《海南自由貿易港法草案》、《反有組織犯罪法草案》等。回顧今年的立法成果，邱指出內地今年截至11月制定法律8項，修改法律9項，通過有關法律問題和重大問題的決定10項，包括採取「決定+立法」方式推出港區國安法。

岳仲明介紹，《反食品浪費法草案》共32條條文，不分章節，當中訂明食品和浪費的定義、反食品浪費的原則和要求，涉及食用、銷售、加工、儲運、收穫等多個環節。當局擬推出一系列措施監管業界，同時釐定政府各部門職責，嚴格落實「惜食」。岳續指，有關方面正起草《糧食安全保障法》，內容包括具體規定有關糧食生產加工、儲備流通等環節；有關法例制訂目前已列入明年立法工作計劃，將由國務院提請審議。

岳仲明表示，全國人大今年新制定法律數量佔比例非常高，涉及多個重要領域，這在近年的立法工作是不多見。他又提到，儘管今年因新冠疫情進遲召開全國人大會議，但常委會加開3次會議，確保一批重要法律及時審議推出，當中包括制訂港區國安法，對香港特區維護國家安全制度機制作出法律化、規範化、明晰化的制度安排。