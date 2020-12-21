國新辦發布能源發展白皮書　倡推動可再生能源

國務院新聞辦公室周一（21日）發布《新時代的中國能源發展》白皮書，國家能源局局長章建華在發布會上表示，要加大煤炭的清潔化開發利用，大力提升油氣勘探開發力度。另加快天然氣產供儲銷體系建設，同時加快風能、太陽能等非化石能源開發利用，推動低碳能源來替代高碳能源，以可再生能源替代化石能源。

白皮書提到，為積極適應國內國際形勢的能源新發展及要求，將貫徹「四個革命、一個合作」的能源安全新戰略。包括推動能源消費、供給、技術、體制4類改革，以抑制不合理能源消費、建立多元供應體系、帶動產業升級及發展等，培育節約能源和使用綠色能源的生產生活方式，加快形成能源節約型社會。另全方位加強國際合作，實現開放條件下能源安全，共同構建能源國際合作新格局。

文中提出，全面推進能源消費方式變革，堅持節約資源的基本國策，包括實行能源消費總量和強度雙控制度，按省、自治區、直轄市行政區域，設定能源消費總量和強度控制目標，並將節能指標納入績效評價指標體系，監督考核各級地方政府。另修訂實施《節約能源法》，完善節能低碳激勵政策，並以北京、天津、河北及周邊地區、長三角、珠三角等地區為重點，推行天然氣、電力和可再生能源等替代低效和高污染煤炭的使用。

另建設多元清潔的能源供應體系，大力推進能低碳能源替代高碳能源、可再生能源替代化石能源，全面提升可再生能源利用率，完善可再生能源發電全額保障性收購制度，提高電力規劃整體協調性，優化電源結構和布局，充分發揮市場調節功能。另對各省、自治區、直轄市行政區域，按年度確定電力消費中可再生能源應達到的最低比重指標，要求電力銷售企業和電力用戶共同履行可再生能源電力消納責任。

白皮書又提到自中共十八大以來，中國的能源發展進入新時代，以推動高質量發展為主題，全面推進能源消費方式變革，構建多元清潔的能源供應體系。同時，採取更加有力的政策和措施，力爭二氧化碳排放量於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和，以應對全球氣候變化。