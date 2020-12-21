台醫生向AIT遞邀請函　促就進口瘦肉精豬肉對話

台灣醫生蘇偉碩因早前公開聲稱萊克多巴胺（瘦肉精）「比搖頭丸毒250倍」，遭食藥署以散布不實訊息起訴，惟檢方日前向警方表示暫時取消對其傳訊。至周一（21日）上午，蘇與民間反瘦肉精團體，前往美國在台協會（AIT）遞交對話邀請函。他表示台灣當局希望他就錯誤訊息致歉，但他認為這些批評瘦肉精的訊息都是有根據的。

台灣的衞福部長陳時中表示，希望錯誤的訊息不要再廣泛傳播，建議當局應向蘇男提告，主要是。蘇周一向台媒表示，台灣科學家在2015年曾用人體培養的細胞作試驗，證明含瘦肉精豬肉有害身體健康，但衞福部堅持提告，他表示自己一定會坦然接受。蘇又強調，衞福部也看過那篇論文，卻沒有提出任何意見，表示他們也默認研究的真實性。

蘇偉碩指出，希望跟AIT的科學家在科學證據下，平心靜氣的公開面對面討論，目的是保護台灣人民生命，亦是台美關係健康發展的第一步。蘇更向AIT處長酈英傑致贈「台美友好，無萊盡歡」字畫，並由現場的警衞代收。

另外，國民黨團書記長林奕華表示，鑑於9項瘦肉精豬肉的行政命令將在周五（25日）自動生效，立法院將在周四（24日）就命令進行表決，國民黨將用盡各種方法阻擋瘦肉精豬肉進口。並表示將在院外，為民眾播放表決實況，逐一點名投下贊成票的立委。