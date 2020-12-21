社科院發布《社會藍皮書》　貧富懸殊仍然嚴峻

中國社會科學院周一（21日）在北京舉行2021年《社會藍皮書》發布會暨中國社會形勢報告會，指出目前農村教育質素仍存較大改善空間，政策多有顧此失彼；中國社會在未來5年亦需面對貧富懸殊和人口老化的問題，建議當局鼓勵青年生育，同時着手處理財富再分配機制。

藍皮書主編之一、中國社會科學院研究所所長陳光金在會上指出，今年前三季度全國居民人均可支配收入為27,371元（人民幣，下同，約3.2萬港元），其中城鎮居民人均可支配收入為32,821元（約3.8萬港元），較去年同期實際跌0.3%；農村居民人均可支配收入為12,297元（約1.5萬港元），較去年同期實際增長1.6%。

但陳表示，若把全國居民收入分為5等分，目前最高階層的收入相當於最低層的9倍，而2005年時僅為7倍；顯示貧富懸殊問題仍然嚴峻。

全國人大常委、社會建設委員會副主任委員、中國社科院學部委員、社會政法學部主任李培林則警示，中國應推動人口的長期均衡發展，避免落入「中等收入陷阱」。他解釋，所有國家在現代化的過程中，均會經歷一個經濟高中速增長的時期，但倘若發展跟不上經濟增長、且社會結構沒有改進，便會導致居民在中等收入上停滯不前。