租客醉酒跌落樓梯身亡　業主未裝扶手賠4萬人民幣

浙江麗水市一名徐姓市民，早前醉酒後在居所的樓梯上跌到，導致顱內出血死亡；親屬以樓梯未裝扶手為由，將業主告上法庭，要求賠償74萬元（人民幣，下同，約87萬港元）。遂昌縣人民法院周一（21日）公布判決，酌情裁定被告賠償4萬元（約4.74萬港元）。

判決書查明，徐姓一家前年1月起租住鍾姓業主位於遂昌縣城一處自建房。去年6月14日晚，徐酒後獨自回屋，過程中跌落樓梯，搶救3日宣告不治。當晚與其飲酒的朋友，與死者親屬達成協議，共給予補償32萬元（將37.9萬港元）。

死者親屬隨後以「房屋存在安全隱患，致人死亡」為由，把業主告上法庭。被告在庭上辯稱，房屋地面平坦、樓道寬度合理、樓梯坡度平緩，完全可以正常通行，不存在隱患；死者是醉酒後致傷，自己已盡救助義務。

法院審理認為，徐醉酒後仍自行上樓回家，且明知房屋的樓梯無扶手，但未能控制自己飲酒、妥善處置酒後事宜，須承擔死亡的大部分責任。而被告未安裝樓梯扶手，一般情況下並無不當，但依本案而言，與徐某的死亡具有一定的因果關係，故被告應承擔一定的賠償責任。