因癡肥引發多種疾病　男子手術後成功減50公斤

湖北武漢男子張宣身高只有1.54米，但體重高達178公斤。癡肥引發中重度脂肪肝、走路困難、呼吸不暢等問題。經醫生診斷後，決定為他實施微創手術，切除八成胃部。張男經過48天代謝減重治療，成功減重50公斤。

張宣表示，他從小便是個大胃王，自畢業當保安員後甚少進行體力活動。多吃少動導致體重一路飆升，及後更出現走路困難、無法躺下睡覺等問題。張男表示，他嘗試過節食、鍛煉、喝減肥茶等減肥方法，但收效甚微。今年6月起，其肥胖引發高血壓、阻塞性睡眠呼吸暫停綜合症等疾病，接受相應的內科治療仍無好轉。

醫生表示，因為張男體重基數過大，貿然進行手術或會產生嚴重併發症，需要先減重再手術。經過努力，他的體重降至130公斤並達到手術標準。醫生及後實施腹腔鏡下袖狀胃切除手術，縮減胃部體積，其體重才顯著下降。

醫生強調，切胃手術只適合中重度肥胖的人，在一般情況下，減重手術術後兩年內能減掉六成左右的多餘體重，還能改善肥胖症引起的疾病。對於輕度肥胖者，不需要進行手術，只需通過飲食控制、運動等綜合方法減肥。