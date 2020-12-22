美代理國土安全部長︰考慮增對華限制　歡迎香港難民

美國國土安全部（DHS）代理部長沃爾夫（Chad Wolf）周一（21日）出席美國保守派智庫傳統基金會（Heritage Foundation）論壇時表示，華府正考慮對中國實施更多限制，又提到美國在2021財政年度，特別歡迎來自香港的難民。

沃爾夫指出，正研究中的限制措施包括收緊對中共黨員的簽證限制，以及一項涵蓋主要種類新疆強迫勞動產品的禁令等。他又指，國土安全部稍後將發商業警示，提醒美國公司不要使用涉華企業提供的數據服務和設備。國土安全部亦正調查中國電視機製造商TCL電子控股公司，指TCL在所有電視機安裝「後門」程式，令用戶數據外洩。

沃爾夫又提及香港，指美國在今年10月1日開始的2021財政年度，「會特別地歡迎本身是香港人或慣常居港的難民」。沃爾夫所指的是美國早前公布在這財政年度計劃接收1.5萬名難民，香港更首次被納入難民分配的特定類別，與伊拉克、薩爾瓦多、危地馬拉、洪都拉斯、古巴和委內瑞拉歸作同一類，這是美國因應《港區國安法》實施的措施。