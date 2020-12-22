結婚廿載中年婦入院檢查　始揭竟為男兒身

湖南省婦幼保健院早前收治一名結婚已20年的張姓中年女士，她因盆腔出現腫塊，要求入院動手術。但醫生在詢問病史的過程中，發現張女士從未有過月經，也未曾生育。經檢查，醫生發現張女士「右側睾丸異位、原發性閉經」，並確認其為男性。

據了解，51歲的張女士一頭長髮披肩，身材玲瓏有致，皮膚白皙。但經醫生檢查，發現張女患上雄激素不敏感綜合症。湖南省婦幼保健院婦二科主任廖湘玲表示，雄激素不敏感綜合症是一種罕見的先天性性發育異常疾病，由雄激素受體基因突變引致。患者擁有女性的外形特徵，有乳房發育，有陰道，但沒有月經和生育能力。

廖湘玲解釋，在胚胎早期，由於雄激素受體缺乏，本應發育的男性內外生殖系統中斷，睾丸本身分泌的苗勒氏管抑制因子中斷了女性內生殖系統發展通道，同時睾丸分泌的雄激素會轉化為雌激素，刺激患者第二性徵的發育。

該病在幼年時期很難被發現，通常女孩過了15歲還沒有月經就醫時才發現，或是小時候因腹股溝疝手術時發現睾丸而引起重視。醫生稱，這種病通過仔細觀察患者的臨床表現、超聲波、基因檢查可明確診斷。