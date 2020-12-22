新冠肺炎：內地多15人確診　疾控中心未發現變種病毒傳入

國家衞健委周二（22日）通報稱，截至當日凌晨，內地新增15宗新冠肺炎確診病例，其中2人為遼寧大連的本地個案，一人為早前確診餐廳老闆的妻子，令當地一連三日出現本地確診個案。就近日英國出現病毒變種情況，中國疾控中心副主任馮子健表示，目前未發現有變種病毒輸入內地的個案。

馮子健周一（21日）晚接受電視台訪問時表示，目前無迹象表明變種加劇了病毒的致死率或病死率，反而無症狀感染者比例在上升，顯示致病性在下降；正在觀察疫苗對變種病毒是否有效。他又指，中國目前整體上安全，市民於元旦假期可以出行，但仍要遵守保持人際距離、戴好口罩、加強個人衞生。

有美媒報道，中國科興生物研發的新冠病毒疫苗，在巴西的臨床試驗顯示有效率僅高於50%。巴西是全球首個完成該疫苗第三期臨床試驗的國家，疫苗目前仍在印尼和土耳其進行臨床試驗。報道指，巴西料於當地周三（23日）發表疫苗的測試結果。

大連新增本地確診個案為36歲潘姓女子和62歲孔姓女子；前者為周日（20日）確診39歲張姓男子的妻子、密切接觸者；後者則為一名居住於該市金普新區光中街道東昇街的市民，目前兩人已於省集中救治大連中心隔離治療。

國家衞健委通報顯示，過去一日新增13宗為境外輸入個案，分別為上海6宗、廣東3宗，內蒙古和四川各2宗；另新增17名無症狀感染者，6宗本地個案來自遼寧大連。目前仍有324名患者需留院治療，其中4人為重症。內地過去一天無新增死亡病例，目前累計確診86,867宗，其中4,634人死亡。