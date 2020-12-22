男童讀「戒網癮」學校離奇骨折　疑被教官摔倒

湖南湘潭昭山示範區一名14歲男童，日前被父母安排到「戒網癮」學校就讀，期間腳部卻骨折。男童父親稱，兒子被教官擒拿摔倒在地；該校副校長則表示，男童因失平衡導致受傷。政府當局周一（21日）表示警方正在調查，已列作刑事案件；涉事教官已被停職。

男童父母交代，由於兒子長期輟學在家、上網成癮、每天打遊戲且不善與人交際，遂決定為他報讀「勵錚素質教育學校」。該校方宣稱可以幫助孩子戒掉網癮，並於10月26日接走男童王昭（化名）。

到10月30日，父親卻接到學校老師告知，稱王昭在28日「拗柴」，詢問是否送醫院治療，王父當時未有為意。翌日下午，老師卻表示王昭腳傷嚴重，「已經骨折了，湘潭醫院不肯接收，已送到湖南中醫藥大學第二附屬醫院。」

醫生向王父指出，王昭腿部有三處斷骨，需要加一塊鋼板，一處鋼釘，「還有一塊小骨頭已經完全崩壞」，預計三個月不能落地。涉事學校副校長屈耀華解釋，事發時王昭曾辱罵、頂撞教官，教官遂用手挽着他的頸部和肩膀，把他拉出隊列。王昭在掙脫過程中，絆到旁邊同學的腳，失去平衡後坐在了自己的右腳踝上。

屈耀華辯稱，王昭較胖也較高，看起來有80多公斤，而教官體重較輕，不可能把他摔出去。王父則提到，涉事教官事發後有向他道歉；他隨後提出翻看事發當日的閉路電視錄影，惟學校稱全校的閉路電視壞了，無法查看。