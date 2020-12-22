新冠肺炎：BBC採訪疫情遭監視　去路受阻終放棄

新冠肺炎疫情去年爆發至今，已肆虐將近一年，惟外界迄今仍對疫情起源充滿疑惑。中國早前同意世界衞生組織（WTO）下月派遣專家到湖北武漢調查，但英國廣播公司（BBC）近日派採訪團隊赴陝西雲南時卻遭遇不少阻礙，包括有大型卡車擋路和便衣警員監視等，在無法前進的情況下，最終只好前往機場離開當地。

據BBC周二（22日）報道，採訪團隊欲前往一座位於雲南的廢棄銅礦，但途經一條狹窄崎嶇的路上，遭便衣警員和官方人員駕着沒有標識的車輛監視，其後發現一輛卡車在他們抵達前數分鐘疑似發生故障擋在路中央。

2012年，有6名礦工在該銅礦暴露於大量蝙蝠下，感染一種冠狀病毒RaTG13，最終造成3人死亡。該病毒由於與新冠病毒有近96.2%相似，患者死因遂成為研究新冠病毒起源，以及新冠病毒是否來自實驗室的爭論焦點。

採訪團隊行程受阻下，決定更改路線前往中國科學院武漢病毒研究所負責人石正麗10年前研究沙士（SARS）的另一個重要基地，但途中再遇到上述同樣情況。團隊遭數輛車尾隨、遇上道路關閉、改道標示，以及另一輛故障車輛。團隊在被困在田地逾一小時後，最終因無法前進而駕車離去。

有份採訪的BBC記者沙磊（John Sudworth）早前透過電郵，詢問石正麗對世衞專家到訪的立場。石正麗回覆表示：「在公開透明互信的基礎上，我個人歡迎他們以任何形式到訪研究所，但確切行程並非由我決定。」不久後，沙磊接到一通來自該研究所的電話，指石正麗的發言不代表研究所立場，並要求BBC採訪團隊事先提供採訪內容作審核，但遭BBC拒絕。