姦殺犯供稱涉另一案件不獲接納　法院維持死刑裁決

備受關注的河北男子王書金殺人案，周二（22日）在該省邯鄲市中級人民法院再次開庭，河北省高級人民法院終審裁定駁回王的上訴，維持其死刑裁決。身負多宗姦殺案的王書金，自稱是轟動全國的河北石家莊市西郊玉米地姦殺案（又稱聶樹斌案）的真兇，惟說法不獲法院接納。

王書金2005年1月在河南落網後供稱，曾強姦多名婦女並殺死4人。2007年3月，邯鄲中院一審認定王強姦及殺害其中3人，判他死刑，剝奪政治權利終身。公訴機關當時指控王強姦並殺害婦女張某芬，但法院認為事實不清、證據不足，不予認定。而這次重審，正因張某芬案出現了新證據。

王書金的辯護律師朱愛民表示，事先已預料到這一裁定結果，二審開庭前，他到看守所見當事人，表明如二審駁回上訴，將繼續提出申訴，但尊重當事人意願。王的上訴理由是法院未認定他是聶樹斌案的真兇。有網民曾指，王之所以上訴，疑為拖延執行死刑時間。

另針對張某芬被姦殺的民事賠償方面，二審根據邯鄲中院的一審裁決，判王書金應向張某芬的兒子王某廣賠償經濟損失約3.8萬元（人民幣，下同，約4.6萬港元）。王某廣早前提出72萬多元（約86萬港元）民事索償，包括張某芬去世到兩個孩子成年所需撫養費的一半，以及對張某芬母親贍養到70歲的費用。

一審認為，死亡賠償金和被撫養人生活費，均不屬於刑事負擔民事賠償範圍，最後只判王書金向死者家屬支付喪葬費。對於二審判決，王某廣強調會繼續申訴，希望把賠償數字寫到判決書上。聶樹斌案發生於1994年8月，石家莊男子聶樹斌被指姦殺女工康菊花罪成，於1995年4月被槍決，但於2016年12月獲改判無罪，是國內最著名的冤案之一。