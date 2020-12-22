中俄轟炸機聯合巡航　闖韓防空識別區

解放軍轟6K（上圖）與俄軍圖95MS（下圖）展開聯合空中戰略巡航。

中國及俄羅斯周二（22日）分別派出4架及2架戰略轟炸機，在東海及朝鮮半島以東海域上空展開第2次聯合空中戰略巡航。南韓指中俄編隊由19架軍機組成，並飛入韓方防空識別區，韓軍戰機出動應對，又稱中方通報當時執行正常訓練。

俄羅斯國防部表示，俄軍2架圖95MS戰略轟炸機與解放軍4架轟6K戰略轟炸機執行任務，強調兩國軍機均嚴格遵守相關的國際法，沒有侵犯別國領空。中俄對上一次執行同類任務是去年7月23日，俄軍2架圖95MS與解放軍2架轟6K組成混合編隊。

南韓聯合參謀本部指，中俄編隊由4架解放軍軍機及15架俄軍軍機組成，分別從西面及北面飛入韓方防空識別區，接近南韓南部蘇岩礁（韓稱離於島）、東部鬱陵島及獨島（日本稱竹島）；解放軍當時向韓軍指這是中俄聯合軍事訓練。

南韓國防部表示，已經向中俄兩國駐韓武官投訴，要求兩國日後展開類似空中軍事活動前預先通報。在上次中俄聯合空中戰略巡航期間，韓軍戰機以入侵獨島領空為由，向俄軍預警機發射實彈及熱焰彈警告；俄方其後否認侵犯領空。