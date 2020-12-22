美魔女翻供拒認殺人　稱想逃離前男友控制

人稱「美魔女殺人犯」的江西女子勞榮枝，涉嫌故意殺人、綁架、搶劫案周二（22日）在江西南昌市中級人民法院繼續開庭審理。勞女表示一直想逃離前男友法子英的控制，又推翻之前向警方承犯案，強調自己從沒參與殺人。

周二庭審主要就1999年法男與勞女在安徽省合肥市殺害殷某和木匠陸某一案，進行法庭質證。勞女在庭上否認參與殺人，稱自己只是把殷某叫來，法男行兇時自己一直躲在睡房，以為法男只是說話作威脅，「沒有預料到案件會惡化到這種地步，有人會死亡」。

據早前報道，1999年6月底，勞女在合肥一歌舞廳坐枱時物色到綁架對象、35歲的殷某，同年7月22日上午，勞女誘騙殷某到其出租房，法男持刀威脅殷某，將其手腳綑綁鎖進鐵籠。為逼殷某盡快交出財物，法男又將22歲的陸某騙到出租房將他殺害。其後殷某按法男的意思寫字條給其妻要求交錢贖人。翌日，法男卻將殷某勒死。之後帶着手槍及字條到殷家拿錢，卻遭殷妻報警將其當場逮捕。

勞女在庭上除承認將殷某叫來之外，對被指幫法男買雪櫃藏屍、看守被害者等均予否認。勞女稱在接受警方訊問時，覺得死是一種解脫，所以就認了，但現在想還原真相。她又指當時只為配合辦案人員完成任務，不知道犯罪會有這麼嚴重的後果。

勞女在庭上強調一直想逃離法男的控制，又偷偷收拾。離開法男時，她給對方留下寫上「愛你」的字條，聲稱是為了獲取他的信任和感化他，怕他繼續傷害其家人。