男子坐16年冤獄身患多病　索償未獲批須申領救助金

河南省商丘市男子吳春紅，早年遭冤枉故意殺人，慘坐16年冤獄。吳於今年4月無罪釋放後，申請國家賠償約1,800萬元（人民幣，下同，約2,000萬港元），惟至今尚未獲批。生活拮据下，吳近日向河南省高級人民法院申請司法救助金50萬元（約59萬港元）。吳的女兒周二（22日）表示，父親出獄後至今一直在看病，家中目前靠她和母親支撐，生活困難。

吳男周一（21日）向河南省高級人民法院遞交《司法救助申請書》，表示自己獲釋後，家中的老房子已成危房，無法居住，須租住出租房；惟自己長期患病，至今無法取得工作健康證，出獄8個月以來一直失業，全家更欠債將近30萬（約35萬港元）。其女兒稱，父親在出獄後，「先是眼睛出了問題，後來是皮膚病，一直在打針，花了不少錢」。

原案發生於2004年11月15日，商丘民權縣周崗村發生一宗中毒案件，兩名孩童因老鼠藥中毒，1死1傷。警方認定吳春紅犯案，吳隨後被判死緩，並減刑為無期徒刑。案件到今年4月1日再審，河南省高級人民法院查明，被告犯罪事實不清、證據不足，吳春紅最終無罪釋放。

然而，吳在獄中經常捱夜寫申訴狀，導致右眼視力急劇下降，出獄後證實患上白內障，其後又被驗出患上皮膚病，須經常出入醫院，接受治療。